Ufficiale: Stefano Sorrentino annuncia il ritiro dal calcio giocato

L’ex portiere di Palermo e Chievo appena gli scarpini al chiodo alle soglie dei 41 anni e dopo più d 600 presenze tra i professionisti.

Stefano Sorrentino dice basta. Il 40enne, ormai ex portiere, tra le altre, di Torino, Palermo e Chievo, ha deciso di chiudere la sua carriera sul terreno di gioco.

Negli ultimi mesi Sorrentino, cioè da quando è terminato il suo rapporto con il Chievo, aveva ricevuto alcune proposte per continuare a giocare, ma ha preferito smettere del tutto.

L’ormai ex portiere, è cresciuto calcisticamente tra le giovanili della Lazio e della Juventus, prima di arrivare per la prima volta nella sua carriera al Torino nella stagione 1998/1999, dove tornerà nel 2001 e per i successivi quattro anni dopo una breve parentesi al Varese.

Dopo due esperienze all’estero al Recretivo Huelva e all’AEK Atene, Sorrentino approda per la prima volta al Chievo, nel 2008, dove rimane fino al 2013, quando si trasferisce al Palermo.

Nel 2016, infine, il ritorno al Chievo e una lunga serie di partite giocate da titolare, le quali lo hanno portato a toccare le 350 presenze in serie A.

Nel corso della sua lunga carriera Sorrentino ha avuto la fortuna di poter giocare sempre a livelli molto alti, con prestazioni sempre caratterizzate da efficacia e affidabilità.

A dimostrarlo, tra le altre cose, il calcio di rigore parato a Cristiano Ronaldo il 21 gennaio 2019, durante la partita dello scorso torneo di A giocata dal Chievo in casa della Juventus.

