Ufficiale: Sirigu firma col Napoli

Adesso è ufficiale: Salvatore Sirigu è il nuovo portiere del Napoli. L’ex giocatore del Genoa è già a Castelvolturno per effettuare le visite mediche per poi firmare il contratto.

Il Napoli acquista un nuovo portiere. Si tratta di Salvatore Sirigu, ex portiere del Genoa. In seguito alla retrocessione del club rossoblù, l’estremo difensore sardo ha deciso di trovare una nuova squadra. Sirigu ha firmato un contratto annuale che lo tiene legato ai partenopei fino al 2023. Lo stipendio si aggira attorno ai 700.000 euro.

Il giocatore è già arrivato in Campania per effettuare le visite mediche per poi procedere con la firma. Sirigu era una delle alternative per la porta del Napoli. Prima di lui c’erano Keylor Navas e Kepa le cui trattative si sono complicate per le altre pretese del PSG e del Chelsea. L’operazione per il portiere classe 87 e campione d’Europa con l’Italia, è stata sicuramente meno dispendiosa e veloce.

Con l’addio di David Ospina, però, si ripete ancora una volta il rebus portiere titolare. Alex Meret sembrava essere in partenza (Spezia e Torino su di lui) ma a quanto pare è deciso a rimanere. Il portiere friulano non avrebbe dato le giuste sicurezze che Luciano Spalletti si aspettava ma resta da capire se sarà lui il titolare, o Sirugu, nella gara di lunedì prossimo contro il Verona.