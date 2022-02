Ufficiale: si giocheranno Bologna-Inter, Atalanta-Torino e Udinese-Salernitana, punto restituito ai campani

Serie A, situazione recuperi: la sentenza della Corte d’Appello dell FIGC stabilisce che Bologna-Inter, Atalanta-Torino e Udinese-Salernitana si rigiocheranno. Restituito il punto di penalizzazione sottratto ai campani.

Sarà il campo ad emettere i risultati: oggi la Corte d’Appello della FIGC si è pronunciata sulle gare di Serie A sospese a causa dei tanti contagi da Covid-19. Bologna-Inter, Atalanta-Torino e Udinese-Salernitana si rigiocheranno. Questa la sentenza del secondo grado di giustizia sportiva, che ribalta il verdetto del Giudice Sportivo e, contestualmente, restituisce un punto alla Salernitana.

Ai campani, fermati dalla ASL territoriale lo scorso 21 dicembre per la presenza di diversi casi di positività all’interno del gruppo squadra campano, fu inflitta una sonora sconfitta a tavolino e, come rammentato, sottratto un punto da una classifica già deficitaria. Oggi quella sentenza viene ribaltata. La Salernitana riottene un punto vitale in chiave salvezza, e potrà giocarsi sul campo le proprie chances di vittoria.

Così come dovrà conquistarsi i tre punti sul campo anche l’Inter, superata dal Milan in classifica nel weekend. La società nerazzurra, appellandosi proprio al caso di Udinese-Salernitana, aveva presentato ricorso chiedendo la vittoria a tavolino contro un Bologna che, falcidiato dal Covid, non si era potuto presentare in tempo al Dall’Ara per la gara dello scorso 6 gennaio.

Rossoblù e nerazzurri scenderanno in campo in data da destinarsi, con la squadra di Inzaghi che dovrà difendere il primato dagli assalti dei cugini rossoneri.

