Ufficiale: Serie A 2022-2023 inizia il 14 agosto

Serie A 2022-23: inizio fissato il 14 agosto. La Lega calcio conferma anche il torneo in USA durante i Mondiali qatarioti e le novità regolamentari della Coppa Italia.

La Serie A 2022-23 inizierà il prossimo 14 agosto. Lo comunica l’assemblea della Lega Calcio attraverso una nota ufficiale, apparsa sul proprio sito. Come già riportato su queste pagine nei giorni scorsi, inoltre, la prossima Coppa Italia vedrà un’importante innovazione regolamentare, con l’abolizione del gol in trasferta che varrà doppio. Questo il comunicato della Lega Calcio:

“Le Società della Lega Serie A si sono riunite oggi in Assemblea nella sede di via Rosellini, dove sono intervenuti i rappresentanti di tutti i 20 Club. Il Vicepresidente Luca Percassi ha inizialmente informato i presenti su due importanti decisioni di carattere sportivo assunte nell’ultimo Consiglio di Lega: le date della prossima stagione sportiva, che inizierà il 14 agosto 2022, e la modifica della regola del gol doppio in trasferta, abolita, in uniformità con quanto già avviene nelle Coppe europee, dalla Coppa Italia 2022/2023″.

La prossima sarà anche la stagione che vedrà sovrapporsi al campionato i Mondiali in Qatar (21 novembre-18 dicembre). La Lega Calcio vorrebbe dar seguito al progetto dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo: l’organizzazione negli USA, durante la rassegna iridata, di un torneo che includerebbe le 20 squadre di Serie A con i giocatori non convocati per il Mondiale. Una strategia per valorizzare il prodotto Serie A agli occhi del mondo. Un’idea che potrebbe risultare d’ispirazione anche per gli altri campionati, e che dimostra gli sforzi compiuti dai nostri dirigenti per promuovere il calcio tricolore.

