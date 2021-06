Ufficiale: Serie A 2021/2022 inizierà con 25% di pubblico

Gli stadi di Serie A riapriranno al pubblico per il 25% della propria capienza. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Positivo il parere del ministro Speranza.

Sì al pubblico negli stadi: la nuova stagione di Serie A aprirà alla presenza del pubblico per un massimo del 25% della capienza degli impianti. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla salute Andrea Costa, intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo:

“La Serie A ripartirà la prossima stagione con il 25% di pubblico in presenza – ha affermato il sottosegretario, che poi ha svelato anche la data di inizio del prossimo campionato – Si comincerà il 22 agosto”.

Favorevole alla riapertura anche il ministro Speranza, soddisfatto del modo in cui Roma ha saputo gestire l’organizzazione delle partite dell’Italia durante questa prima fase degli Europei: accessi allo stadio contingentati e scrupoloso monitoraggio dello stato di salute degli spettatori attraverso l’effettuazione di tamponi 48 ore prima di ogni gara.

La riapertura al pubblico è solo un punto di partenza, come afferma lo stesso sottosegretario Costa, che annuncia misure gradualmente più permissive in base all’andamento epidemiologico: “Ci sarà una graduale progressione nelle settimane successive con incremento percentuale – afferma Costa riferendosi alla presenza di pubblico negli stadi – Ci vuole prudenza, senso di responsabilità, ma non è mai mancato nei cittadini”, conclude il sottosegretario facendo appello al senso di responsabilità dei tifosi.

L’Italia del calcio si appresta a ripartire e lo farà riaccogliendo la componente che le è maggiormente mancata in questi mesi di gare a porte chiuse: la spinta e l’entusiasmo del pubblico.

Migliori Bookmakers AAMS