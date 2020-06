Ufficiale, Serie A 2020-21: il nuovo pallone si chiamerà Nike Aerowsculpt. Ecco le foto

Prende lentamente forma la prossima edizione della Serie A che, a causa dell’emergenza Covid-19, sarà costretta a posticipare il proprio inizio a settembre. Ciò non vieta di andare a scoprire alcuni dettagli inerenti alla prossima stagione: ad esempio, il nuovo pallone che, per tutto il 2020-21 rotolerà negli Stadi della nostra Serie A.

L’oggetto in questione è stato battezzato Nike Aerowsculpt, ed è ovviamente prodotto dalla linea di calzature, abbigliamento e accessori sportivi che da anni è partner del nostro Campionato di calcio. Il pallone, le cui immagini sono state pubblicate dal sito Footy Headlines. Il pallone, dallo sfondo bianco, presenta il tradizionale logo Nike contornato di rosso, oltre al logo della Serie A in posizione centrale e una scritta in rosso sullo sfondo di disegni geometrici blu “’20-’21 pallone ufficiale Serie A”. La sfera è completata da alcuni disegni di colore giallo, simili ad una Y che spezzano il bianco con differenti sfumature cromatiche. La Nike si conferma dunque uno dei brand più attivi nel mondo dello sport grazie alle sue partnership con i principali Campionati Europei. Oltre al pallone ufficiale della Serie A, infatti, l’azienda statunitense ha presentato la sfera ufficiale della prossima Premier League, stilisticamente molto simile al Nike Aerowsculpt.

Nike AerowSculpt, il nuovo pallone della Serie A – Fonte: WWW.FOOTYHEADLINES.COM

Il retro con la scritta ’20-’21 pallone ufficiale Serie A”

Il nuovo pallone, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere presentato nel mese di agosto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS