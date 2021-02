Ufficiale: Rose allenatore del Borussia Dortmund da luglio 2021

Marco Rose sarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund a partire dalla prossima stagione. Questo l’annuncio, arrivato nelle ultime ore, che scuote il calcio tedesco e una rivalità tra le più accese del vecchio continente.

Marco Rose, l’allenatore che ha fatto nuovamente del Gladbach una potenza del calcio tedesco, completando il lavoro iniziato da Lucien Favre, passa dall’altra parte della Rhur, attratto dall’idea di prendere in mano un progetto giovane, ma molto ambizioso.

Rose si sarebbe avvalso di una clausola presente nel proprio contratto (valido fino al 2022), che gli permette di svincolarsi con un anno di anticipo. A comunicare il divorzio lo stesso Gladbach, con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali:

“Marco Rose ha deciso di lasciare il Gladbach alla fine della stagione e unirsi al Borussia Dortmund“. Poche parole, lapidarie, a sancire la separazione dopo due anni fruttuosi dal punto di vista professionale, che hanno visto il Gladbach tornare nell’Europa che conta.

Poche parole che forse celano qualcosa di più grande. Grande come l’ambizione di uno dei tecnici emergenti del calcio teutonico, che sente di avere tra le mani la carta giusta per compiere un ulteriore step in avanti.

Rose come Favre

Il Borussia Dortmund dei vari Haaland, Sancho, Bellingham, Brandt ha fame di vittorie, alimentata dal prestigio che deriverebbe dall’interrompere un’egemonia bavarese che dura ormai da quasi un decennio. Le cose, quest’anno, non sono andate secondo i piani: Terzic è stato catapultato alla guida di una vettura allo sbando, per cercare di portarla al traguardo salvando il salvabile. Ha preso il posto di Lucien Favre, proprio il signore svizzero che da Gladbach era partito per poi tentare l’assalto al Meisterschale proprio con la truppa giallonera. Missione fallita. Marco Rose auspica, ovviamente, in un epilogo diverso.

