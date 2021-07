Ufficiale: Rocchi nuovo designatore arbitri Serie A e B

Tempi di novità nell’Associazione italiana Arbitri, comunemente conosciuta come A.I.A.: Gianluca Rocchi sarà il nuovo designatore arbitrale per quanto concerne la Serie A e B. Succede a Nicola Rizzoli.

Gianluca Rocchi, 47 anni – fonte: profilo Twitter A.I.A.

Ad annunciarlo è stato Alfredo Trentalange (presidente A.I.A.), in conferenza stampa, elogiando il buon lavoro fino ad ora effettuato dallo stesso Rocchi nel rettangolo verde, in vista di un miglioramento del sistema arbitrale in toto ed una nuova filosofia operativa vincente.

L’ex arbitro, nativo di Firenze, è considerato tra i migliori direttori di gara al mondo ed avrà al suo fianco anche dei nuovi membri della C.A.N. (Commissione Arbitri Nazionale, organo tecnico A.I.A.): Elenito Di Liberatore, Andrea Gervasoni e Lorenzo Maganelli. Matteo Simone Trefoloni (quest’ultimo confermato rispetto la vecchia commissione).

Ecco le dichiarazioni a caldo di Gianluca Rocchi, fresco di nomina: “Per me è una nuova partenza per un’esperienza che fino a qualche tempo fa non immaginavo. La vedo come una sfida personale, credo moltissimo nella formazione e sarà formativa anche per me. Sarà esperienza bella che condividerò con gli altri colleghi. Cosa cambierà con la mia Can? Poco, so come lavorava la vecchia commissione perché ne facevo parte. Non è la Can di Rocchi ma di tutti, dobbiamo dare un servizio che deve essere al top. Il gruppo unito è la nostra forza. Per quanto riguarda la sala Var siamo a buon punto, non so se riusciremo a iniziare da inizio stagione ma sarà comunque una bella svolta. Ci darà un bel vantaggio, oltre alla qualità della logistica”.

Ecco le parole del presidente FIGC Gabriele Gravina: “Senza il baluardo degli arbitri il sistema non potrebbe sopravvivere. L’arbitro rappresenta la semantica dello sport, con la sua passione per il calcio e in maniera determinante rappresenta la capacità di saper testimoniare i valori della nostra cultura sportiva. Gli arbitri godono di piena autonomia tecnica ma allo stesso tempo l’Aia è parte integrante della Figc. La classe arbitrale deve continuare a maturare, deve crescere e auspico che il nuovo corso dia nuovo risalto nel campo della formazione”.​

