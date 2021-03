Ufficiale: recupero Inter-Sassuolo il 7 aprile ore 18:45

La partita, rinviata per i quattro casi di Covid che avevano interessato la squadra nerazzurra, verrà recuperata in contemporanea con Juventus-Napoli.

Fissata la data del recupero di Inter-Sassuolo. La gara, inizialmente prevista per il 20 marzo scorso, fu rinviata su disposizione dell’ASL per l’insorgere di quattro casi Covid tra le file del club nerazzurro. Ora la Lega Calcio ha deliberato che la partita venga recuperata il prossimo 7 aprile, nella settimana che divide le sfide a Bologna (trasferta) e Cagliari (casa), con orario di inizio alle 18:45. La diretta del match, come si apprende dal comunicato ufficiale, verrà garantita da Dazn:

“Si comunica che la gara di Serie A Tim Inter-Sassuolo, valevole per la 9° giornata di ritorno e non disputata in data 20 marzo 2021, sarà recuperata mercoledì 7 aprile 2021, con inizio alle ore 18:45 (Dazn)”.

Inter: rincorsa verso lo Scudetto

L’Inter potrà così programmare la restante parte della stagione, conscia di tutti gli impegni che dovrà affrontare. La squadra nerazzurra approccerà il match con l’animo più sollevato. La sconfitta interna della Juventus la proietta a 10 punti di vantaggio sui bianconeri, un’enormità in vista delle ultime 10 gare di campionato. Difficile che la truppa allenata da Conte possa dilapidare un simile vantaggio. Le insidie maggiori in calendario riguardano impegni contro Napoli (trasferta) e Roma (casa). Il tutto prima del big match della penultima giornata all’Alianz Stadium di Torino. Lì dove i giochi potrebbero essere già fatti.

