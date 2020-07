Ufficiale: Premier League 2020-21, inizio il 12 settembre, fine il 23 maggio

La Premier League è pronta a vivere oggi l’ultimo atto di questa stagione profondamente segnata dal lockdown. Ci sono ancora alcuni verdetti da emettere come l’assegnazione dell’ultimo posto utile per la Champions, che verrà deciso in uno spareggio tutto da vivere tra Manchester United e Leicester; resta da decidere l’ultimo posto utile per la salvezza, con Watford e Aston Villa ancora in lizza. Nonostante ciò la Federcalcio inglese ha già annunciato, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, le date per la prossima stagione.

Logo della Premier League. Fonte: Wikipedia Premier

Il prossimo campionato di Premier League, che dovrà tenere conto anche degli Europei in programma dall’11 giugno all’11 luglio 2021, partirà il 12 settembre e si concluderà il 23 maggio. Non sono ancora state rese note le date in dettaglio di tutte le partite ma, secondo quanto riporta il Sun, il campionato dovrebbe conoscere una fase più densa di impegni nei mesi di dicembre e gennaio.

Premier League 2020-21: il comunicato ufficiale della Federazione sulle nuove date

La Football Association, Federcalcio inglese, hga comunicato le date del nuovo calendario attraverso una nota ufficiale. Questo il testo:

“Oggi i club della Premier League, durante una Conference call, hanno deciso di iniziare la stagione 2020-21 il 12 settembre 2020. L’ultima giornata si giocherà il 23 maggio 2021. La Premier League continuerà a consultare la FA e l’EFL in merito alla programmazione di tutte le competizioni nazionali”.

