Ufficiale, Portogallo: Primeira Liga NOS riprende il 4 giugno dopo emergenza Coronavirus

Tutto pronto per la ripresa del campionato lusitano, con il Coronavirus sottocontrollo e una situazione generale che permette di concludere le ostilità per il campionato 2020/2021.

L’attesa è finita per ill calcio in Portogallo. Dopo settimane di indiscrezioni e trattative, infatti, è arrivata l’ufficialità: il 4 giugno riparte la Primeira Liga.

L’annuncio è arrivato dal sito internet della Liga NOS, il quale recita che “al fine di garantire che gli stadi siano controllati in maniera rigorosa e che siano eseguiti i test medici su tutti i professionisti coinvolti nelle parti nella loro organizzazione, è stata fissata nel 4 giugno 2020 la data per la prima partita del 25mo turno della Liga NOS”.

La massima serie portoghese, è bene ricordare, si è fermata il 13 marzo, quando in tuttae Europa si è allargata a macchia d’olio l’emergenza Coronavirus, della quale è rimasto vittima anche il paese lusitano.

Le misure adottate dal paese iberico, però, hanno avuto un notevole grado di efficacia, tanto che si è deciso per la ripresa del campionato.

Per quanto riguarda gli altri campionati europei, invece, in Spagna e in Inghilterra è molto probabile che si riprenda nel weekend del 12 giugno, mentre questo fine settimana sarà il turno della Bundesliga.

