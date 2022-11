Ufficiale: Piqué annuncia il ritiro dal calcio giocato

Il difensore Gerard Piqué comunica improvvisamente la sua decisione di lasciare il calcio giocato, sabato giocherà la sua ultima partita al Camp Nou.

Un lampo improvviso in casa Barcellona: Gerard Piqué, colonna portante del club catalano degli ultimi 10 anni, ha deciso improvvisamente di appendere gli scarpini al chiodo. La notizia è divampata dopo che lo stesso calciatore ha postato un video sul proprio social per mostrare l’eterno amore per il Barca, più di due minuti incentrati sul suo sogno di diventare un giocatore blaugrana sin da piccolo. Nel video Piqué ribadisce anche che non ci sarebbe stato spazio per un’altra squadra dopo il Barcellona e che sabato farà la sua ultima apparizione al Camp Nou.

Il 35 enne spagnolo nello scorso match di campionato si era reso protagonista di un evento poco bello da vedere in tv, mostrandosi del tutto impreparato ad entrare in campo nel momento in cui l’allenatore lo aveva richiamato dalla panchina. Piqué, infatti, al momento della sostituzione era ancora senza parastinchi e sembrava non avere nessuna voglia di entrare in campo. Martedì, invece, nel match di Champions League che ha decretato l’eliminazione dai gironi del Barcellona, Piqué era partito titolare e poi, nelle ultime ore, l’annuncio via social che ha scosso tutto il mondo Blaugrana.



Sabato nella gara conto l’Armeria, in un Camp Nou che lo ha coccolato per più di 10 anni, il centrale spagnolo saluterà il proprio pubblico e il proprio club, pronti a riconoscergli il giusto tributo dopo tutti questi anni passati insieme.