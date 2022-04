Ufficiale: Perin rinnova con la Juventus fino al 2025

Juventus, Perin rinnova fino al 2025: sarà ancora il vice Szczesny.

Sarà ancora Mattia Perin a vestire i panni del vice Szczesny in maglia Juventus: oggi il portiere classe 1992 ha rinnovato il proprio contratto con la società bianconera fino al 2025. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club:

“Nero su bianco, per continuare la sua avventura in bianconero. Mattia Perin ha rinnovato il contratto con la Juve, cui dunque si lega fino al 30 giugno 2025. Una bellissima notizia per lui, ma anche per tutti noi. Mattia è diventato bianconero nel 2018, e dopo una nuova parentesi in maglia Genoa dal gennaio 2020 all’estate del 2021, è tornato a vestire i nostri colori portando con sé il suo importante bagaglio tecnico, la sua esperienza, tutto il suo carisma e grazie al suo non voler mollare mai incarna totalmente lo spirito Juve”.

Mattia Perin in maglia Juventus: dal profilo Instagram del giocatore

Una conferma importante per la Juventus, che in tal modo si assicura una delle coppie di portieri più affidabile non solo dell’intera Serie A, ma anche dell’intera Europa.

Perin, in bianconero dal 2018, ha difeso i pali della Juventus in 17 occasioni, subendo 16 gol, ma mantenendo la porta inviolata in otto circostanze, come ricordato dal club nel proprio comunicato ufficiale.

La Juventus gli affida ancora una volta il ruolo di vice portiere, consapevole di avere davanti un ragazzo dalle qualità straordinarie, che potrebbe ambire al ruolo di titolare in diverse formazioni di fascia medio alta del campionato.

Perin, in questi anni, si è dimostrato però professionista inappuntabile, accettando il suo ruolo facendosi trovare sempre pronto. Fino al 2025 il futuro della porta bianconera è blindato. Allegri può contare su due portieri di altissimo profilo.