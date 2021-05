UFFICIALE: Paulo Fonseca lascia la Roma a fine stagione

Paulo Fonseca non sarà più l’allenatore della Roma. Una nota ufficiale della società comunica l’interruzione del rapporto alla scadenza del contratto.

Cinque partite, e Paulo Fonseca dirà addio alla Roma. L’allenatore lusitano, che ai giallorossi era legato da un contratto biennale, lascerà il prossimo 30 giugno, scadenza naturale dell’accordo.

A confermarlo una nota ufficiale pubblicata sul sito della società giallorossa, la quale dà definitivamente corpo a una serie di voci che si susseguivano da tempo. Si era detto e scritto, infatti, che Dan Friedkin non fosse più soddisfatto dei risultati ottenuti dalla squadra, e abbia maturato questa decisione definitiva in seguito alla pesante sconfitta (6-2) rimediata contro lo United nella semifinale d’andata dell’Europa League.

“L’AS Roma comunica che Paulo Fonseca lascerà il club al termine della stagione”, si legge nel comunicato.

A corredo, ci sono le parole del presidente Dan Friedkin, che ha voluto comunque sottolineare il grande lavoro svolto dal mister:

“A nome di tutti all’AS Roma, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni. Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, incluse la pandemia da Covid e un cambio di proprietà, e lo ha fatto con generosità, correttezza e grande carattere. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri e siamo certi che rappresenterà un fantastico valore aggiunto ovunque andrà”. “.

ILl bilancio dI Fonseca in questi due anni, seppur non possa essere considerato soddisfacente visto il mancato approdo in Champions League, rimane comunque positivo soprattutto per il lavoro svolto su alcuni singoli. Basti pensare alla crescita dI Zaniolo che, prima degli infortuni, era diventato un punto fermo del club e della Nazionale.

Sotto la sua guida, inoltre, la Roma è tornata a respirare aria di grande Europa, grazie alla semifinale raggiunta quest’anno.

Ora la Roma naviga al settimo posto in campionato, e rischia di rimanere esclusa dalle coppe continentali. Fonseca, che ha ringraziati Roma per questi due anni passati insieme e per l’accoglienza ricevuta, ha fissato l’obiettivo:

“Abbiamo ancora partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo il massimo come sempre. Grazie Roma”.

