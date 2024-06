Ufficiale, Paolo Vanoli è il nuovo allenatore del Torino

La telenovela primaverile del Torino è finita. Con l’inizio dell’estate il presidente Urbano Cairo ha finalmente ufficializzato e presentato il nuovo allenatore granata: Paolo Vanoli.

Dopo la promozione in Serie A con il suo Venezia, Paolo Vanoli aveva manifestato il desiderio di cambiare aria, alla ricerca di nuove sfide. In 2 anni in laguna l’ex assistente di Antonio Conte ha compiuto altrettanti miracoli sportivi, con un tabella di marcia impressionante. Se al primo anno dopo aver preso la squadra al penultimo posto con 9 punti in 12 partite è arrivato a giocarsi i play-off per la Serie A, in questa stagione ha raccolto i frutti vincendo lo spareggio per salire nella massima serie vincendo la finale con la Cremonese.

La nuova sfida calcistica per Vanoli si chiama Torino. Il club granata per strapparlo al Venezia ha pagato una clausola, che dopo la promozione in serie A è salita ad 1 milione di euro. Dopo settimane di trattative, il presidente Cairo ha ottenuto lo sconto di ben 200 mila euro.

Vanoli come si legge nel comunicato del club granata ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo, con un ingaggio intorno ad 1 milione di euro, con eventuali bonus legati alla qualificazione europee e la vittoria della Coppa Italia.

Dopo 3 anni di anonimato, si chiude l’era di Ivan Juric, salutato con affetto dal Torino. Per Vanoli l’obiettivo non sarà solo di migliorare i 53 punti ottenuti dal croato, ma soprattutto quello di riportare entusiasmo ad una piazza ormai rassegnata alla mediocrità.

Il Torino Football Club ringrazia Ivan Juric e i suoi collaboratori per il lavoro svolto insieme in questi tre anni e augura il meglio nel proseguimento della loro carriera. pic.twitter.com/CFckkyEzqC — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 21, 2024

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.