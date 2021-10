Ufficiale: ok Governo per aumento capienza tifosi stadi al 75%

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia provvedimento imminente del Governo volto ad ampliare la capienza degli impianti sportivi al 75%.

Verso una normalità riconquistata quasi in toto. Gli stadi potranno presto aprire al 75% della capienza. Lo annuncia Andrea Costa, sottosegretario alla salute, nel corso della trasmissione radiofonica Gli Inascoltabili” in onda sulle frequenze di News Sound Level.

L’ex consigliere regionale della Liguria, nel dipingere il passo che il Governo sta per compiere come un “Segnale importante”, ha voluto comunque tenere alta la guardia, diffidando tutti dal mantenere comportamenti poco accorti e pregiudizievoli della salute pubblica.

“Il Governo ha deciso di imboccare la strada della gradualità – ha commentato il sottosegretario – ma siamo consapevoli che il nostro Paese non si possa permettere ulteriori passi falsi”.

Veduta da fuori dell’ “Allianz stadium”

Nell’annunciare l’allentamento progressivo delle restrizioni anche per cinema e teatri, Costa ha voluto soffermarsi nuovamente sul tema stadi: “Sul tema del rispetto delle regole noi dobbiamo innanzitutto fare appello al senso di responsabilità dei cittadini, probabilmente c’è da lavorare anche di concerto con il Ministero dell’Interno sull’intensificazione dei controlli per far sì che le regole vengano rispettate perché non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Dobbiamo tutti rispettare regole come l’indossamento dei dispositivi di protezione (mascherine); il lavarsi le mani; il distanziamento sociale. Dobbiamo farlo perché, sebbene stiamo uscendo da questo tunnel, non ne siamo ancora fuori”.

L’appello del sottosegretario alla salute deve essere recepito dai cittadini i quali sono chiamati a dare ulteriore prova di responsabilità come fatto in questi mesi.

