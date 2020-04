Ufficiale: no apertura calciomercato il 1 luglio e niente proroga contratti oltre il 30 giugno. FIFA: ipotesi 3° finestra

Decisione che darebbe maggiori garanzie ai club, soprattutto a quelli economicamente più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Nel frattempo, la FIFA ha annunciato che il calciomercato non riaprirà il 1 luglio. Situazione in continua evoluzione

Arrivano notizie importanti dalla FIFA, che starebbe pensando di aggiungere una terza finestra di mercato, oltre a quella invernale e a quella estiva. Una decisione che andrebbe in soccorso di tutti quei club economicamente in difficoltà, colpiti duramente dall’emergenza legata al Coronavirus.

A dichiararlo è stato James Kitching, direttore del regolamento calcistico FIFA, alla tv tedesca ARD “Sportschau”. Oltre alle 12 settimane di mercato estive e 4 di quello invernale, quindi, la Federazione è intenzionata a crearne delle nuove, in modo che le società possano ripartire al meglio dopo questo periodo di stop.

Nei giorni scorsi, era arrivata una richiesta chiara alla FIFA da parte dell’ECA, in cui si chiedeva di dare una maggiore flessibilità al calciomercato, poiché considerato il mezzo più potente per intervenire economicamente contro i danni causati dal virus. Il bilancio di molte società, infatti, dipende proprio dai movimenti di compravendita dei giocatori.

L’Associazione dei Club Europei aveva denunciato il fatto che molte squadre si trovano in situazioni finanziarie precarie e quindi c’è bisogno di un intervento dall’alto per consentire di curare le ferite. Intervento che quindi sembra arrivare in questo senso, con la terza finestra di mercato che darebbe maggiori garanzie e libertà di movimento alle società in termini economici.

Nel frattempo, la Federazione presieduta da Gianni Infantino, ha annunciato che il prossimo calciomercato non riaprirà il 1 luglio, come era facilmente prevedibile. L’aspetto però sorprendente, è che il massimo organo calcistico ha stabilito che i contratti in scadenza al 30 giugno non potranno essere estesi, perciò i giocatori in prestito dovranno tornare nelle loro squadre, senza però poter scendere in campo.

Una situazione quindi che sembra in continua evoluzione, in attesa dell’ufficialità della terza finestra di mercato, che sarebbe una decisione storica e forse inevitabile nel nostro calcio in questo momento.

