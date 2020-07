Ufficiale: Nike Flight il nuovo pallone per la Serie A 2020-21

Si chiama Nike Flight e sarà il pallone ufficiale della Serie A 2020-21, utilizzato anche per le gare di Coppa Italia e Supercoppa italiana. Continua dunque la partnership tra l’importante marchio di scarpe e abbigliamento e il mondo dello sport. Una sinergia che, anni di ricerca e lavoro, stanno contribuendo a portare benefici a tutte le parti coinvolte.

Il nuovo pallone Nike Flight, attraverso la tecnologia Nike Aerowsculpt, che presenta una serie di scalanature sulla superficie della sfera, vedrà infatti aumentare la propria stabilità in volo del 30%. Il tutto a vantaggio del gioco e dei calciatori che potranno così imprimere traiettorie più precise ai propri tocchi. Un riusultato raggiunto dopo otto anni di lavoro da parte del Nike Equipment Innovation Lab che ha collaborato a stretto contatto con un gruppo di 8.000 calciatori professionisti, raccogliendo le loro sensazioni e i loro suggerimenti.

Sulla superficie del pallone è presente anche l’inchiostro 3D Nike ACC (All Conditions Control) che, introdotto nel 2014, contribuisce a dare condizioni ottimali di aderenza sia sul bagnato che sull’asciutto. I colori predominanti sono il giallo e il blu su fondo bianco, con il tipico “Swoosh” di Nike contornato di rosso. Per scoprire quali effetti avrà sul gioco questo pallone non ci resta che aspettare il prossimo anno, quando lo vedremo rotolare su tutti i campi della nostra Serie A.

