Ufficiale, niente Italia: Thauvin in Messico al Tigres

Né Milan né Napoli: Florian Thauvin è un nuovo giocatore del Tigres. L’esterno francese, ormai ex Marsiglia, si trasferisce in Messico a parametro zero e firmerà un contratto quinquennale col club campione del Nord America per diventare testimonial ufficiale della Coppa del mondo che si terrà in Messico nel 2026.

Thauvin, secondo quanto racconta l’Equipe, è stato convinto dall’ingaggio pari a cinque milioni di euro netti all’anno. Un ruolo importante nella trattativa lo ha svolto anche Andrè Gignac, ataccante molto esperto e punta di diamante della squadra che ha condotto alla finale del Mondiale per club, poi persa, contro il Bayern Monaco. I due hanno giocato insieme, in Francia, tra il 2013 e il 2015 prima che Gignac si trasferisse in Nord America.

Thauvin al Tigres: sfuma un sogno di mercato della nostra Serie A

Come detto nell’introduzione, Thauvin aveva parecchie richieste dal campionato italiano. Ultimamente lo aveva cercato il Milan che, forte del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, si era fatto avanti a gennaio per sondare il terreno in vista di un possibile acquisto a parametro zero.

Ma anche in passato Thauvin era stato vicino alla Serie A: tra i suoi estimatori, oltre al Milan, squadre di alta classifica come Lazio, Roma, Napoli e, per ultima, l’Atalanta. Il suo approdo nella capitale è naufragato due volte, prima perché la Lazio se lo fece strappare dal Marsiglia quando ancora giocava in Premier, al Newcastle (estate 2016). Poi perché la Roma non riuscì a convincerlo tre anni fa, nella sessione di mercato che coincise con il mancato arrivo di Malcom che si accasò al Barcellona.

Le strade di Thauvin e della Serie A si dividono, forse definitivamente, quest’oggi. La sua carriera prosegue in Messico, dopo aver collezionato 279 presenze, 86 gol e 61 assist in sei stagioni e mezza con la maglia del Marsiglia.

