Niente Milan per Dominik Szoboszlai, il centrocapista ungherese ha firmato per il Lipsia che lo preleva dagli austriaci del Salisburgo.

Dopo il passaggio di Haaland, dal Salisburgo al Borussia Dortmund, dello scorso anno, ecco che un altro talento del club della Red Bull è pronto a lasciare l’Austria per trasferirsi in Germania. Stiamo parlando di Domink Szoboszlai, centrocampista ungherese che, stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore, dovrebbe firmare oggi il suo nuovo contratto con il Lipsia di Julian Nagelsmann.

Un affare da circa 25 milioni di euro che si realizza sulla scia di quello realizzatosi un anno fa con il passaggio di Haaland al Borussia Dortmund. Il classe 2000 lascia la Bundesliga austriaca per trasferirsi in quella tedesca, senza però lasciare i colori della Red Bull. Salisburgo e Lipsia sono infatti di proprietà della nota azienda austriaca produttrice di bevande energetiche.

Con il passaggio di Szoboszlai ai teutonici, sfumano, di conseguenza, i sogni del Milan di portarlo in Italia. I rossoneri ci avevano provato fino all’ultimo, ma visto il prolungarsi dei tempi, hanno dovuto tirarsi indietro dalla corsa al magiaro che ha quindi detto no non solo al Diavolo, ma anche all’Arsenal che aveva provato a ingolosirlo con il fascino della Premier League.

Per l’ormai ex numero 14 del Salisburgo si prospetta quindi una nuova avventura, in un club giovane pronto a spodestare il Bayern Monaco dal trono di Germania. Ci riusciranno i biancorossi? Al campo l’ardua sentenza.

