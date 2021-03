Ufficiale, niente Italia: Brobbey firma col Lipsia

L’attaccante, seguito anche dal Milan, ha firmato con i tedeschi fino al 2025: “Arrivo in un grande club”.

Niente Italia per Brian Brobbey: il giovane prodigio dell’Ajax, 13 reti tra giovanili e prima squadra in questa stagione, ha firmato con il Red Bull Lipsia un contratto valido fino al 2025. Il classe 2002 arriva alla corte di Julian Nagelsmann a parametro zero, andando ad arricchire un reparto che può contare nei suoi ranghi già Emil Forsberg e Yussuf Poulsen.

Il Milan lo stava seguendo da tempo, con Massara e Maldini che avevano ricevuto report confortanti dagli scout. Eppure Brobbey ha scelto il Lipsia, forse attratto dalla prospettiva di una maggiore possibilità di crescita tra le file del club teutonico.

Brian Brobbey, nuovo acquisto del Lipsia

D’altronde lo stesso Brobbey ha speso parole al miele per il suo nuovo club: “Il Lipsia è una grande squadra e sta facendo un’altra grande stagione – le sue parole al sito ufficiale del club -. Julian Nagelsmann è un allenatore giovane e molto bravo da cui posso ancora imparare molto. La squadra è solida e trasuda grande solidarietà. Non vedo l’ora di arrivare e proverà a fare la mia parte per fare in modo che il club continui ad avere così tanto successo”.

Il Milan ci ha provato, sfruttando anche i buoni rapporti con l’agente del ragazzo, Mino Raiola, ma alla fine Brobbey ha scelto la Bundesliga come trampolino di lancio per la sua carriera a livello internazionale. L’attaccante classe 2002 si deve ora concentrare sul finire bene la stagione con l’Ajax, in piena lotta per il titolo d’Olanda. Poi sarà tutta un’altra storia, per una stella nascente che ha il futuro nelle sue mani.

