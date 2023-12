Ufficiale, niente Brasile: Ancelotti rinnova col Real Madrid fino al 2026

Carlo Ancelotti rinnova il suo contratto con il Real Madrid fino al 2026, niente nazionale brasiliana, dunque, per il tecnico di Reggiolo.

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid – stadiosport.it

La storia d’amore tra Carlo Ancelotti e il Real Madrid continuerà almeno per altre due stagioni, ad annunciare il rinnovo contrattuale dell’allentare italiano è stato lo stesso club mardileno che attraverso i propri canali ufficiali ha reso nota la notizia del rinnovo fino al 2026. Con questa ulteriore firma, Ancelotti raggiungerà 7 stagioni raggiunte a capo della guida tecnica dei Blancos, cinque delle quali consecutive dopo il biennio 2013-2015. Queste le sue parole dopo la firma “Oggi è un giorno felice. Io e il Real Madrid continuiamo il nostro percorso insieme alla ricerca di nuovi e maggiori successi. Grazie a tutti e Hala Madrid!”

Niente da fare, dunque, per la Federcalcio brasiliana che nel corso di tutto l’anno solare aveva sperato di poter strappare al Real l’ex Milan, facendo leva soprattutto su tutti i calciatori brasiliani presenti in rosa e già allenati da Ancelotti proprio nelle Merengues come Rodrygo, Militao, Vinicius e in precedenza lo stesso Casemiro.

Ancelotti però non ha reputato ancora maturo il tempo trascorso a Madrid e ha deciso di continuare ad aggiornare ancora di più il proprio palmares da tecnico del Real, nonostante quest’ultimo sia già arricchito di tutti i trofei conquistabili. Attualmente, infatti, il Real Madrid è in testa alla classifica di Liga spagnola con 45 punti totalizzati in 18 gare, senza contare la conquista degli ottavi di finale di Champions, arrivata con largo anticipo in casa Blancos. Chissà che Ancelotti non possa regalarsi ancora altre soddisfazioni in carriera proprio in entrambe le competizioni, puntando a quella che sarebbe la 6° Champions della sua carriera da tecnico.