Ufficiale: nasce Mercato, la serie tv sul calciomercato

Yvan LeMée, uno dei più importanti agenti di mercato del calcio francese, sta progettando una serie televisiva basata sul mondo del calciomercato.

Le serie televisive stanno diventando ormai un punto di riferimento fondamentale per gli appassionati dell’audiovisivo, con costruzioni narrative e scelte stilistiche sempre più di alto livello per trama e messa in scena. Poteva il mondo del calcio starne fuori? ovviamente no. E cosa esiste nell’universo del pallone di più intrigante, misterioso e coinvolgente del calciomercato?. Deve avere pensato così Yvan LeMèe, uno dei pià influenti agenti di mercato di Francia che ha in mente di realizzare una serie tv proprio ispirata alle dinamiche del calciomercato. Il titolo sarà appunto “Mercato”.

Scoprire i meccanismi di un microcosmo del calcio conosciuto ma spesso fugace e che nasconde segreti, vedere il dietro le quinte di trattative impensabili, tra montagne di soldi, missioni impossibili e gesta di procuratori impavidi, questo racconterà “Mercato”, una nuova serie tv in fase di progettazione nata da aun’idea di Yvan LeMée, autore di oltre 500 trattative di mercato con la sua società Sport Profile Consulting.

Il progetto è ancora in fase iniziale e le riprese della serie dovrebbero iniziare per fine anno e racconterà la storia di Vincent Berman, agente di mercato fittizio (ispirato alla figura di LeMée) alle prese con le più importanti tratative di mercato degli anni 2000. Berman dovrà affrontare il trasferimento di un giovane talento con un’altissima clausola milioniaria, con l’ambizione di diventare uno dei migliori giocatori del mondo.

Lo stesso LeMée ha dichiarato in un’intervista rilasciata al giornalista Ginaluca Di Marzio

” La verità è più incredibile della fiction, tanto è che lo sceneggiatore dovrà essere bravo amischiare i toni della storia. Non si può raccontare tutto ciò che accade nel calciomercato, le persone non ci crederebbero”.

Riguardo al protagonista della serie:

“Mi piacerebbe molto una star come Salvatore Esposito (conosciuto per il ruolo di Gennaro Savastano in “Gomorra”), un uomo mercato di cinema e televisione, così come lo è ora per il calcio italiano uno come Milinkovic Savic. So già che gli è stato proposto il progetto e gli è piaciuto, ma ora è impegnato e chissà quando potremo contattarlo. Lui sarebbe perfetto per il ruolo”.

