Ufficiale: nasce il Milan Under 23 e giocherà in Serie C

E’, e non potrebbe essere altrimenti, insufficiente il livello del Campionato Primavera ai fini della crescita dei giovani calciatori, che non devono vincere i tornei giovanili a ogni costo, ma divenire affidabili per la prima squadra oppure, ad andar male, essere ceduti in cambio di offerte elevate, spesso esagerate. Tanto non c’è un controllo dei costi dei cartellini.

E’ quello che da sempre fanno la Roma e, soprattutto, Inter e Atalanta. I meneghini, in particolare, hanno sempre ottenuto tutto dai propri Primavera, vittorie e tante plusvalenze, ma nessuno dei ragazzi usciti da lì si è affermata ad alti livelli.

L’Atalanta è un esempio ancora migliore: un vivaio florido che ha sfornato un impressionante numero di talenti, pochi dei quali, però, realmente affermatisi.

E allora perché non pensare alla terza serie? La cara vecchia Serie C, più volte riformata, martoriata da fallimenti e livello non eccelso, un vero e proprio inferno calcistico nel quale si scende per chiudere la carriera anziché avviarla.

Da qualche anno abbiamo finalmente varato il progetto relativo alle seconde squadre e dalla Primavera si potrà fare un salto graduale verso il professionismo anziché un salto nel buio.

Atalanta e Juventus lo hanno già fatto e ora tocca al Milan: la mancata iscrizione del povero Ancona, al quarto fallimento in vent’anni, apre le porte ai rossoneri, i quali dovrebbero finire nel girone B insieme alla Juventus Next Generation.

L’impianto per le gare casalinghe sarà il “Felice Chinetti” di Solbiate Arno (i lavori di adeguamento sono già in corso), mentre sul lato tecnico vanno stabiliti organigramma societario, staff tecnico e rosa.

L’allenatore sarà quasi sicuramente Daniele Bonera e il ds l’americano Jovan Kirovski, proveniente dai Los Angeles Galaxy e portato a Milano da Ibrahimovic. In squadra, assodato che un punto fermo sarà certamente Francesco Camarda, bisognerà attendere per la composizione della rosa; quel che è certo è che sarà un mix sapiente di ex Primavera e giocatori poco utilizzati della prima squadra.

