Ufficiale: Mkhitaryan rinnova fino al 2021 con la Roma. Accordo anche per Zappacosta

Esteso il prestito fino al termine della stagione, poi l’armeno risolverà il contratto con l’Arsenal. Trovata soluzione anche per il terzino

Fonseca lo aveva detto in più occasioni, lo ha ripetuto nel post della gara con il Milan. Ed ora è ufficiale: la Roma e Mkhitaryan ancora insieme. La società ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo con l’Arsenal, grazie al quale il centrocampista armeno rimarrà fino al 31 agosto con la maglia capitolina. Non è però finita qui. Come riferito da Il Tempo, l’agente dell’ex Borussia Dortumund, Mino Raiola, ha trovato un accordo con i Gunners per la risoluzione del contratto in scadenza del 2021. Ciò significa che al termine della stagione corrente, Miki potrà essere tesserato dalla Roma da svincolato, quindi a costo zero.

La giornata degli accordi trovati è poi continuata. La Roma ha trovato anche un punto d’incontro con il Chelsea per la permanenza fino al termine della stagione anche per Davide Zappacosta. Il terzino destro avrà così un mese per convincere la Roma a puntare su di lui anche per la prossima stagione. Un tentativo comunque non partito nel migliore dei modi. Nella sconfitta (2-0) contro il Milan, il vantaggio rossonero nasce proprio da un suo errore. L’ex Torino ha comunque (poco) tempo per far cambiare idea alla dirigenza romanista.

I COMMENTI – In un’intervista rilasciata al sito ufficiale della Roma, Mkhitaryan ha dichiarato la propria soddisfazione per il buon esito dell’operazione: “Mi fa molto piacere la prospettiva di poter rimanere un altro anno qui, perché ci sono ancora obiettivi che non ho raggiunto e voglio riuscirci. Non vedo l’ora di poterlo fare“.

Contento anche il CEO Guido Fienga: “Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di restare con noi e di aiutarci a far crescere il nostro progetto. Gli obiettivi della Roma non cambiano e noi vogliamo avere nel nostro club chi, come Miky, dimostra sempre impegno, professionalità e sacrificio, onorando i nostri colori e i nostri tifosi. Auguro a Micky di restare a lungo alla Roma“.

