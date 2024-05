Ufficiale: Maresca nuovo manager del Chelsea

Chelsea, fatta per il nuovo allenatore sarà Enzo Maresca, contratto di 6 anni fino a giungo 2030.

A distanza di pochissimi giorni dalla rescissione consensuale con Pochettino, il Chelsea ha individuato il nuovo allenatore, sarà Enzo Maresca. In Inghilterra lo definiscono “Il clone di Guardiola”, denominazione non soltanto frutto della somiglianza nello stile, ma anche nelle idee di gioco da voler proporre. Il tecnico italiano era stato uno stretto collaboratore proprio di Pep Guadiola per tutta la passata stagione, vincendo il tanto atteso treble a fine anno, dopodichè era stato ingaggiato dal Leicester in Championship, con l’obiettivo di ritornare nel campionato di massima serie.

Obiettivo centrato al primo tentativo con tanto di prima posizione in Championship con 97 punti totalizzati e tante idee di gioco apprezzate. Proprio in virtù del calcio proposto con il Leicester e della filosofia di gioco d’ispirazione Guardiolana, Enzo Maresca ha convinto il Chelsea a puntare fortemente su di lui, con i Blues che hanno versato nelle casse delle Foxes ben 10 milioni per liberarlo, per poi proporgli un contratto della durata di 6 stagioni che va a sancire l’estrema nei suoi confronti da parte del club.

Un contratto che fa sbilanciare molto la dirigenza del club londinese, la quale negli ultimi anni non era mai riuscita a dare l’impressione di voler una continuità tecnica, finalizzata all’ottenimento dei risultati. Adesso però le intenzioni sembrerebbero cambiate e si affiderà a Maresca il compito di riportare il Chelsea prima in Champions League con una dovuta continuità annuale e poi a poter ambire anche nella conquista delle future Premier League.

