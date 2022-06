Ufficiale: Lukaku torna all’Inter, che acquista anche Bellanova e Asllani

Un’Inter scatenata quella che in questa prima parte di mercato ha già chiuso quattro colpi: Mkhitaryan, Lukaku, Asllani e Bellanova. Ora occhio all’ultima “joya”, che potrebbe regalare Marotta.

“Cercheremo di dare ad Inzaghi la squadra più competitiva possibile già dall’inizio del ritiro”, aveva dichiarato l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, qualche settimana fa. Missione completata, si può affermare oggi.

I nerazzurri, infatti, dopo aver depositato il contratto di Mkhitaryan – acquistato a parametro 0 – qualche giorno fa, hanno provveduto nella giornata appena trascorsa a chiudere due top operazioni: Asllani e Lukaku. Il primo, arrivato in nerazzurro sulla base del prestito oneroso a 4 milioni più obbligo a 10, mentre per il gigante belga accordo con il Chelsea su un prestito oneroso da 8 milioni + bonus.

Lukaku (sx) e Zhang (dx), scatto dopo la firma. Fonte immagine: Profilo ufficiale Facebook Inter

Svolte già le visite mediche di tutti e tre, toccherà ora a Bellanova, il quale sembra avere appuntamento al CONI per lunedì mattina. Per l’ex Cagliari contratto con l’Inter sulla base di 4 milioni di prestito e 6 per il diritto di riscatto.

Il tutto in attesa di un ultimo colpo, un’ultima grande “joya” da regalare ai tifosi. L’Inter ci spera, Dybala aspetta. Poi testa al mercato in uscita, che spaventa..