Ufficiale: Luis Alberto rinnova con la Lazio fino al 2025

Conferma importante in casa Lazio: la societá biancoceleste ha infatti annunciato, oggi, l’accordo per il rinnovo di Luis Alberto fino al 2025. Lo spagnolo, a Roma dal 2016, é diventato con il tempo vero e proprio fulcro del centrocampo della squadra di Simone Inzaghi, che si appoggia alle sue geometrie per creare trame dI gioco.

Classe 1992, Luis Alberto ha vinto la classifica assist dello scorso campionato dimostrando di essere diventato uno dei centrocampisti piú forti in circolazione per visione dI gioco. Un rinnovo che fará sicuramente felice Claudio Lotito, il quale in estate ha blindato tutti I suoi pezzi da 90 in vista dell’importante Champions League che la Lazio si appresta ad affrontare quest’anno.

Luis Alberto, fonte immagine: Facebook

“Il giorno del Mago” é stato celebrato dalla Lazio attraverso I propri canali social, con unla post sul profilo Twitter. Lo spagnolo ha dunque prolungato per I prossimi cinque anni, firmando un contratto da 2,9 milioni piú bonus legati ad obiettivi di squadra ed individuali. Una buona notizia per I tifosi della Lazio, che possono dunque rinfrancarsi pregustando le gesta del fuoriclasse iberico. La Lazio non ha operato grosse variazioni all’organico in estate, cosa che ha fatto storcere il naso alla tifoseria.

Contro il Cagliari, nella prima uscita stagionale, si é ammirata peró una squadra giá rodata e, pronta a dare battaglia, come lite scorso anno, al fine di raggiungere traguardi importanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS