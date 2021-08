Ufficiale: Locatelli è un nuovo giocatore della Juventus

Arriva l’annuncio che ci si aspettava da settimane: Manuel Locatelli è un nuovo giocatore della Juventus. Raggiunta l’intesa con il Sassuolo sulla base di un prestito biennale e obbligo di riscatto fissato a 35 milioni.

Finalmente possiamo scriverlo senza timore di essere smentiti: Manuel Locatelli è un nuovo giocatore della Juventus. Si conclude con la tanto agognata fumata bianca la trattativa più estenuante di questo calciomercato estivo, che ha visto i bianconeri e il Sassuolo impegnati in un duro braccio di ferro per determinare costi e modalità di un’operazione che vede ora accasarsi a Torino uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo.

L’intesa tra i club era stata raggiunta nella serata di ieri sulla base di un prestito biennale gratuito, e un obbligo di riscatto incondizionato fissato a 25 milioni, pagabili in cinque esercizi, più altri 12,5 milioni di oneri accessori, che verranno versati al raggiungimento di determinati obiettivi. Un accordo che ha soddisfatto entrambe le parti: la Juventus, che non appesantisce il bilancio e, in parte, il Sassuolo che riesce ad ottenere un riconoscimento economico svincolato dai futuri risultati sportivi del club piemontese, il quale aveva posto la propria qualificazione in Champions League come condizione imprescindibile per l’inserimento dell’obbligo di riscatto.

La dirigenza neroverde ha forse preferito accontentare le richieste di un giocatore che sarebbe andato in scadenza nel giugno 2023, quindi acquistabile comunque a parametro zero tra una stagione e mezza, evitando l’insorgere di possibili malumori che ne avrebbero potuto condizionare il rendimento.

Locatelli ha concluso la sua prima giornata nel capoluogo piemontese con le visite di rito al J Medical e la successiva firma su un contratto quinquennale da due milioni a stagione, con vari bonus per raggiungere quota tre.

Questo il comunicato col quale la Juventus ha accolto il suo nuovo acquisto: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società U.S. Sassuolo Calcio per l’acquisizione gratuita, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Locatelli. L’accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a € 12,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”.

Locatelli lascia Sassuolo dopo tre anni in cui ha toccato quota 99 presenze e sette gol. Dal club emiliano i migliori auguri per il futuro e la speranza che lo spirito neroverde possa sempre accompagnarlo.

