Ufficiale: Ligue 1 2020-2021 inizia il 22 agosto

Era stato il primo campionato a fermarsi per l’emergenza Coronavirus. Ora, la Federcalcio francese ha comunicato la data ufficiale per l’inizio della stagione 2020-2021. Il 22 agosto si inizia e il giorno successivo sarà la volta della Ligue 2

Il mondo del calcio è alle prese con la ripartenza dei campionati, dopo lo stop forzato dalla pandemia Coronavirus. Ormai la ripresa delle competizioni è alle porte, anche se ancora ci sono da definire dei dettagli per la sicurezza. I protocolli sanitari, infatti, sono alla base di tutto il sistema e ogni paese deve tenerne conto.

Nel frattempo, in Francia si pensa già alla fase successiva. La LIgue 1, infatti, ha una data ufficiale per l’inizio della stagione 2020-2021, ossia il 22 agosto. Una grande novità nel calcio europeo, considerata ancora l’emergenza generale legata alla ripresa dei vari campionati.

A deciderlo è stata la Federcalcio francese, dopo un consulto con le emittenti tv che detengono i diritti per la trasmissione delle partite. Effettivamente, il massimo campionato francese è stato il primo a fermarsi, bloccando definitivamente la stagione 2019-2020 causando non poche polemiche.

Squadre come Lione, Tolosa e Amiens, si erano appellate alla decisione di terminare in anticipo la passata competizione. Era stato fatto anche ricorso per le sentenze che questo stop portava con sé, considerando l’esclusione dalle coppe del Lione e la retrocessione il Ligue 2 dell’Amiens e Tolosa. Un giudice del Tribunale amministrativo di Parigi, però, ha respinto i ricorsi presentati, confermando così i giudizi della Federcalcio francese.

La Ligue 2, invece, ripartirà il 23 agosto, quindi il giorno successivo rispetto alla Ligue 1. Il Paris Saint-Germain dovrà difendere il titolo, in un clima del tutto originale per il calcio.

