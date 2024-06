Ufficiale: l’Atalanta ha riscattato De Ketelaere

Negli scorsi giorni si era parlato di qualche intoppo nell’operazione, ma poche ore fa l’Atalanta ha riscattato il cartellino di Charles De Ketelaere dal Milan rendendolo interamente nerazzurro.

Il belga, che in questo momento si trova in Germania per l’Europeo, vestirà la casacca del club bergamasco anche nella prossima stagione. Dopo aver speso 3 milioni per il prestito oneroso l’anno scorso, Percassi sborserà ulteriori 22 milioni per il riscatto e garantirà al Milan il 10% della cifra che il club incasserà in caso di futura cessione.

Giunto tra caroselli e fanfare a Milano due anni or sono, il ragazzo, classe 2001, non ha mai avuto molte chance, anche perché schierato fuori ruolo da Pioli, né fiducia, intristendosi e collezionando prestazioni negative.

Ceduto all’Atalanta in prestito, ha invece conquistato presto una maglia da titolare e ha giocato un’ottima stagione con 14 gol e 11 assist complessivi in 50 partite e ha vinto l’Europa League.

Il problema del belga nella sua parentesi milanese è stata la mancanza di fiducia di Pioli o c’era altro? Senz’altro l’ex tecnico ha avuto delle colpe nei suoi confronti, ma anche lui ha tenuto un atteggiamento poco consono mostrando scarsa autostima.

Certamente le aspettative e i 35 milioni sborsati al Club Brugge hanno avuto un peso non indifferente e la sensazione è che il Milan abbia perso un giocatore che, schierato in un ruolo più consono e adeguatamente motivato e tenuto più in considerazione, avrebbe fatto comodo in avanti.

