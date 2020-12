Ufficiale: la Supercoppa Italiana si chiamerà PS5 Supercup

Nuova denominazione per la Supercoppa Italiana in virtù della partnership stipulata tra la Lega Serie A e la Sony Entertainment. Si chiamerà PS5 Supercup.

La Juventus, vincitrice della Serie A Tim 2019-2020, e il Napoli, vincitore dell’ultima edizione della Coppa Italia Coca-Cola, si contenderanno il prossimo 20 gennaio 2021 al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Supercoppa Italiana 2020/2021. Che per l’occasione assumerà una nuova denominazione: PS5 Supercup.

E’ il risultato della partnership stipulata dalla Lega Serie A con la Sony Interactive Entertainment. Playstation 5 diverrà così il main sponsor della competizione.

Logo ufficiale PS5 Supercup 2020/2021.(Foto: CalcioeFinanza)

Previste varie iniziative nelle prossime settimane. L’obiettivo è l’engagement del pubblico, che potrà essere coinvolto da casa tramite le piattaforme gaming, social e digital. Il tifoso-consumatore potrà vivere un’esperienza a 360 gradi, non solo durante la finale di PS5 Supercup, ma anche prima e dopo l’evento.

La Lega Calcio ha annunciato la collaborazione con Sony tramite un comunicato sul sito ufficiale: “Lega Serie A e Sony Interactive Entertainment Italia annunciano di aver raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Supercoppa italiana 2020, che vedrà sfidarsi mercoledì 20 gennaio 2021 al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia la Juventus, prima nella scorsa stagione in Serie A TIM, e il Napoli, vincitore dell’ultima edizione della Coppa Italia Coca-Cola. PlayStation®5 sarà Title Sponsor della competizione, che assume quindi la denominazione di PS5 Supercup“. (clicca qui per il comunicato ufficiale della Lega Serie A)

