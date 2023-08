Ufficiale: la Saudi Pro League dopo Sportitalia arriva anche su La7

La Saudi Pro League in chiaro su La7, l’emittente della Cairo Communication trasmetterà un match a settimana del campionato saudita sulle proprie reti televisive.

La Saudi Pro League sta di fatto monopolizzando tutto quello che concerne all’attuale sessione di calciomercato estiva, i colpi di mercato facenti parte di un certo livello assestati dagli sceicchi come, Cristiano Ronaldo, Benzema, Milinkovic Savic, Brozovic e molti altri, stanno vedendo il progetto degli emiri di rivoluzionare il proprio calcio prendere sempre più piede a livello globale, suscitando sempre di più la curiosità di seguire la competizione araba in tutti gli amanti del calcio.

La prima emittente italiana a muoversi per l’acquisizione dei diritti televisivi del calcio arabo è stata la stessa SportItalia, la quale si sarebbe assicurata la trasmissione di 68 match complessivi della Saudi Pro League, che saranno trasmessi a partire da questo weekend in diretta e in esclusiva su SportItalia.

A seguire le orme di SportItalia è stata l’emittente privata La7 di proprietà dell’attuale presidente del Torino, Urbano Cairo. La7 infatti, si sarebbe aggiudicata attraverso un’offerta complessiva di 450 mila euro, la trasmissione del match più importante della Saudi Pro League con cadenza settimanale. L’emittente privata quindi, trasmetterà in chiaro il match di maggior spessore del campionato arabo attraverso le proprie reti televisive come La7, La7d e in simulcast su La7.it. L’accordo stretto dalla Cairo Communication avrà una durata biennale, mentre le telecronache e gli approfondimenti del match, saranno a cura della redazione sportiva del telegiornale.