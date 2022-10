Ufficiale, la Sampdoria esonera Giampaolo: Stankovic nuovo allenatore

Sampdoria: Cambio di rotta sulla panchina blucerchiata, esonerato Giampaolo, il successore è Stankovic.

Sampdoria: Giampaolo esonerato

Ancora un esonero per Marco Giampaolo, è l’ottavo in carriera, il primo con il Cagliari di Cellino (che decise di rimuovere l’allenatore per ben due volte) poi Siena, Catania, Cesena, Milan e Torino. Tra le squadra di cui è stato alla guida, solo l’Empoli non gli ha riservato lo stesso destino.

La sconfitta di domenica in casa contro il Monza per 0-3 è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Soltanto 2 punti in classifica per i blucerchiati, derivanti dal pareggio con la Juventus e con Lazio, molto pochi per una squadra che punta alla salvezza. A comunicare la decisione sull’allenatore ci ha pensato l’avvocato Romei, membro del Cda sampdoriano: “Diapiace per Giampaolo, noi tutti conosciamo la sua professionalità, ma la gara di oggi non è stata per niente all’altezza, non dobbiamo trovare alibi, solo rimboccarci le mani e lavorare“.

La squadra è stata momentaneamente assegnata a Tufano, allenatore della primavera sampdoriana, ma la nomina del nuovo mister potrebbe arrivare da un momento all’altro. Il Cda, però, potrebbe anche optare per un traghettatore fino al momento tanto atteso dai tifosi di un cambio di proprietà, con l’arrivo dello sceicco Al Thani. Tra i principali indiziati, pronti ad ereditare la panchina della Samp, ci sono D’aversa (già sotto contratto con il club) e Claudio Ranieri che potrebbe, dunque, ritornare ad allenare in Serie A.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 – La Sampdoria ha trovato l’accordo con Dejan Stankovic, che diventerà il nuovo allenatore. Nelle prossime ore, infatti, l’ex tecnico della Stella Rossa arriverà a Genova per firmare il contratto che lo legherà ai liguri.