Ufficiale: la Cremonese esonera Bisoli. Al suo posto Fabio Pecchia

Dopo l’ennesima sconfitta stagionale di lunedì contro il Chievo, Pierpaolo Bisoli era praticamente alla porta e attendeva solo l’ufficialità del suo esonero, arrivata proprio in queste ore.

Da oggi i lombardi saranno allenati da un nuovo tecnico, Fabio Pecchia, presentato alla stampa e pronto ad una nuova avventura dopo essere rimasto a spasso al termine della positiva avventura alla guida della Juventus U-23.

Pecchia esordirà domenica 17 gennaio sul campo del Pescara in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

I primi obiettivi saranno rivitalizzare un attacco che non segna e rimettere in sesto un centrocampo che non dà assistenza.

Classe 1973, negli anni ’90 e 2000 Pecchia è stato un gran bel centrocampista dotato di corsa, tecnica e fiuto del gol. Si fece notare soprattutto al Napoli e al Bologna, ma ebbe anche un’esperienza alla Juventus nel 1997-98: realizzò un gol decisivo ad Empoli contribuendo allo scudetto pur partendo spesso dalla panchina.

Da allenatore ha guidato il Verona, portato in A nel 2016-17 dopo una stagione tribolatissima; venne esonerato dopo la retrocessione dell’anno successivo.

Oltre all’esperienza scaligera e quella juventina, il tecnico di Formia ha guidato il Latina e persino l’Avispa Fukuoka in Giappone.

