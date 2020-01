Ufficiale: Kolarov rinnova con la Roma fino al 2021

Il terzino serbo rimane in giallorosso per un’altra stagione e dice “La mia voglia è stata sempre quella di rimanere”. Poi futuro da dirigente o da assistente di Fonseca.

Rinnovo di promesse. E di contratto. La Roma e Kolarov rinnovano il loro matrimonio fino al 30 giugno 2021.

LEADER- Oltre alle qualità tecniche, al terzino è riconosciuta leadership dentro e fuori del campo. Doti che, nonostante un rendimento in campionato, quest’anno come quello scorso, non sempre positivo, hanno fatto si che rimanesse ancora un anno a Roma.

Al termine della scadenza del nuovo contratto, Kolarov avrà 35 e molto probabilmente appenderà gli scarpini al chiodo. Qualora lo volesse, però, si spalancherebbero le porte della società. Nel contratto appena firmato c’è infatti una clausola ( si dice voluta da Pallotta e avvallata già anche da Friedkin) che prevede un ingresso nei quadri dirigenziali giallorossi. Ma non è tutto. Secondo indiscrezioni, il capitano della Serbia ha fatto breccia anche in Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese ha infatti proposto al serbo di entrare nel suo staff. Tuttavia, Kolarov ha sempre dichiarato di preferire mansioni dirigenziali a quelle del campo.

LA CARICA- Per festeggiare l’accordo trovato, Kolarov ha risposto alle domande dei tifosi su Twitter.

Tra i passaggi più importanti c’è la dichiarazione d’amore per i sostenitori giallorossi ( in trasferta abbiamo i tifosi più forti in Italia), ma c’è anche spazio per una piccola punzecchiatura: “In casa dovrebbero sostenerci di più”.

L’ex Manchester City si è poi soffermato sul ritiro di Daniele De Rossi. Sull’ex capitano della Roma ( con il quale è stato compagno di squadra per due anni), si è detto pronto a vederlo allenatore. Magari alla Roma, come sperano in molti.

Kolarov ha poi chiuso l’intervista spronando se stesso e i suoi compagni a dare di più in campionato. Ha poi concluso esprimendo il desiderio di poter vincere qualcosa sotto la guida di Fonseca. Stesso sogno del popolo romanista.

