Ufficiale: Klopp rinnova con il Liverpool fino al 2026

Liverpool, ufficiale il rinnovo di Klopp fino al 2026: “Questo è il mio posto”.

Squadra che vince non si cambia…e neanche allenatore: Jurgen Klopp rimane alla guida del Liverpool fino al 2026. Il tecnico tedesco ha rinnovato il proprio contratto in scadenza con i “Reds” nel 2024, adeguando il proprio ingaggio fino a 12 milioni di euro netti annui.

“Questa è casa mia. Io e il club siamo fatti uno per l’altro”, ha commentato Klopp, che siede sulla panchina del Liverpool dall’ottobre 2015. Dopo una prima stagione altalenante, conclusa all’ottavo posto in classifica, ma con una finale di Europa League raggiunta, poi persa contro il Siviglia, gli inglesi hanno iniziato a collezionare trofei: la Premier League nel 2020, i successi europei del 2019, tra cui una Champions League strappata al Tottenham, una Supercoppa europea, contro il Chelsea, e un mondiale per club.

Quest’anno i “Reds”, dopo aver vinto la Coppa di Lega inglese, sono ancora in corsa per conquistare il triplete (FA Cup, Premier League e Champions), e proprio in ambito Champions, Klopp sta per raggiungere la quarta finale della propria carriera da allenatore, la quinta a livello continentale.

Jurgen Klopp rinnova il proprio contratto col Liverpool fino al 2026. Immagine dall’archivio di Stadiosport

Così, i “Reds” hanno deciso di puntare ancora su di lui. Suo, d’altronde, il merito della scoperta e della crescita di talenti del calibro di Trent Alexander-Arnold e Andrew Robertson, oggi considerati tra le migliori (se non la migliore) coppia di terzini d’Europa.

Mister Klopp e il Liverpool decidono dunque di proseguire la propria collaborazione. Ora c’è una stagione da chiudere in crescendo, cercando di conquistare tutti i trofei a disposizione.