Ufficiale: Klopp lascia il Liverpool a fine stagione

Annuncio clamoroso di Jurgen Klopp : ” A fine stagione lascerò la panchina del Liverpool”.

Jurgen Klopp, manager del Liverpool – StadioSport.it

Con un video pubblicato sui canali social del Liverpool, dopo nove anni sulla panchina dei Reds, Jurgen Klopp saluta il club.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Con il Liverpool saldamente in vetta alla Premier League, dopo aver conquistato la finale in Coppa di Lega mercoledì scorso eliminando il Fulham, due giorni dall’impegno per i 1/16 della FA Cup contro il Norwich, Jurgen Klopp ha spiazzato tutti, non tanto per il solito ed inimitabile sorriso, ma per quello che ha annunciato: “Lascerò il club a fine stagione” .

Parole forti, ma molte chiare quelle del tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, con la solita passione e amore per i Reds: “Capisco che questo è uno shock per molte persone, ma ovviamente posso spiegare. Amo qualsiasi aspetto di questo club, della città, dei nostri tifosi, della squadra, dello staff. Ma devo prendere questa decisione, di cui sono convinto, ma a fine stagione lascerò la panchina. Sto finendo le energie, so da un pezzo che questa è la decisione che devo prendere ma è arrivato il momento di annunciarlo. Adesso sto bene, sono in salute, ma so che non posso continuare all’infinito a fare questo lavoro. Dopo tutti gli anni che abbiamo passato insieme, il tempo che abbiamo passato insieme, quello che abbiamo affrontato, l’amore e il rispetto per voi tifosi sono cresciuti a dismisura e sento di dovervi la verità. E questa è la verità”.

Liverpool through and through ❤️ pic.twitter.com/39QXsYtCO0 — Premier League (@premierleague) January 26, 2024

Liverpool: la nota del club

Il Liverpool con con comunicato ufficiale ha annunciato la scelta definitiva di Klopp: “Jurgen ha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla carica di allenatore del Liverpool al termine della stagione dopo aver informato la proprietà della sua volontà”.

Our assistant managers Pepijn Lijnders and Peter Krawietz, as well as elite development coach Vitor Matos, will also vacate their positions at the end of the season. — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Klopp va ricordato che è alla guida del Liverpool dal 2015 e, dunque, all’età di 56 anni lascerà dopo nove stagioni la panchina dei Reds, dopo aver conquistato la Champions League nel 2019, con i successivi trionfi in Supercoppa Europea e Coppa del Mondo per club. In campo inglese il tecnico tedesco, invece ha conquistato la Premier League nel 2020, dopo un digiuno trentennale, per poi aggiudicarsi nel 2022 sia la FA Cup e la Coppa di Lega, con tanto di Community Shield.

Nella stagione in corso il Liverpool è primo in classifica in Premier League con 5 punti di vantaggio sulla seconda, sono agli ottavi di Europa League, domenica 28 gennaio giocheranno nel quarto turno di FA Cup e il 25 febbraio a Wembley si giocheranno la Coppa di Lega contro il Chelsea.