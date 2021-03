UFFICIALE: Juventus, riscattato McKennie. Bianconero a titolo definitivo

Weston McKennie è un giocatore della Juventus a titolo definitivo. Il centrocampista texano è stato riscattato oggi dalla società bianconera, che ha deciso di esercitare l’opzione per il suo acquisto come da accordi con lo Schalke 04.

McKennie si trasferisce in bianonero per un corrispettivo totale di 18,5 milioni di euro pagabili in tre esercizi, cui potranno essere cumulati, eventualmente, altri 6,5 milioni di bonus. Pirlo sorride così a una buona notizia. McKennie è il centrocampista più prolifico della Juventus, con i suoi cinque gol stagionali, di cui uno in Champions al Barcellona che ha contribuito in maniera significativa al raggiungimento del primo posto nel gruppo G.

Dato indicativo della sua importanza è che solo Ronaldo, Chiesa e Morata, tutti attaccanti, hanno segnato più di lui tra i giocatori presenti in rosa.

Questo il comunicato col quale la Juventus ha annunciato i dettagli economici dell’operazione:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Weston McKennie, dalla società tedesca FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., per un corrispettivo di € 18,5 milioni, pagabile in tre esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore dello Schalke un corrispettivo fino ad ulteriori € 6,5 milioni. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025″.

McKennie durante questa stagione si è dimostrato elemento prezioso non solo per il grande dinamismo messo in campo, ma anche per la duttilità che gli ha permesso di fungere sia da mezzala che da esterno di centrocampo. Pirlo si fida ciecamente di lui (31 presenze sulle 36 gare disponibili), e insieme, dopo aver già vinto una Supercoppa italiana, cercheranno ora di compiere una rimonta impossibile ai danni dell’Inter.

