Ufficiale: Juric nuovo allenatore della Roma

Una volta esonerato Daniele De Rossi, la Roma con un comunicato ufficiale ha annunciato il nuovo allenatore. La scelta è ricaduta sull’ex tecnico del Torino, Ivan Juric.

“L’AS Roma annuncia che Ivan Juric è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra, fino al 30 giugno 2025.

Croato, classe 1975, dopo aver maturato una lunghissima esperienza da calciatore tra Croazia, Spagna e Italia, ha iniziato il suo percorso da allenatore nel calcio giovanile e poi da assistente tecnico al fianco di Gian Piero Gasperini. Ha esordito in Serie A nel 2016-17 sulla panchina del Genoa, dopo aver ottenuto – nella stagione precedente – la promozione nel massimo campionato con il Crotone, la prima nella storia della società calabrese.

Dal 2019 al 2021 guida l’Hellas Verona, accompagnando i gialloblù a due salvezze consecutive, valorizzando inoltre diversi calciatori. Nel 2021 assume il ruolo di manager del Torino, restando in carica fino al 2024 e diventando il secondo tecnico con più panchine negli ultimi 20 anni di vita del club granata.

Buon lavoro, Ivan!”.

First training session under Ivan Juric#ASRoma



pic.twitter.com/F6bqx2WOSY — AS Roma English (@ASRomaEN) September 18, 2024 Senza perdere tempo Ivan Juric, dopo aver firmato il contratto è sceso subito in campo per guidare il primo allenamento. L’obiettivo da raggiungere per la Roma si chiama Champions League. Infatti il club capitolino ha proposto all’ex tecnico del Torino un contratto fino a giugno 2025, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione Champions.

La Roma volta decisamente pagina. Il capitolo Daniele De Rossi è finito in maniera improvvisa, frutto di una partenza di campionato negativa, solo 3 punti in 4 partite, troppo poco per l’ambizioni e le spese effettuate dalla famiglia Friedkin. Con l’arrivo di Juric chiaramente cambierà anche il modo di giocare della Roma, marcatura ad uomo ovunque e tanta corsa sulle fasce e ripartenza da dietro sfruttando le giocate del portiere come si vedeva con Milinkovic-Savic nel Torino.

Per Juric dopo tanta gavetta è arrivata la chiamata da una big. Dovrà gestire la pressione di una piazza calda come quella della Roma e soprattutto avrà anche il doppio impegno campionato-Europa League. Il tecnico croato lo vedremo subito all’opera all’Olimpico con la capolista Udinese, domenica 22 settembre alle 18:00.

A livello statistico, Ivan Juric diventa il quarto allenatore dell’era Friedkin dopo Fonseca, Mourinho e De Rossi. La Roma secondo La Gazzetta ha virato sull’ex tecnico del Torino dopo aver valutato profili internazionali come Tuchel e Terzic e dopo aver incassato il no da Pioli prossimo allenatore dell’Al-Nassr.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.