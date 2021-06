Ufficiale: Italiano nuovo allenatore della Fiorentina

Vincenzo Italiano vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Oggi la firma che lo legherà ai viola per i prossimi due anni con opzione per il terzo.

Sarà Vincenzo Italiano il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo settimane di estenuanti trattative, complicate dalla volontà dello Spezia di non liberare il tecnico artefice della promozione in A e della conseguente salvezza, il patron Rocco Commisso, insieme al suo collaboratore fidato Joe Barone, è riuscito a trovare un’intesa di massima con l’allenatore italo-tedesco, che succederà a Gattuso alla guida della squadra.

Oggi Italiano dovrebbe firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi due anni, con opzione per un terzo. Il tempo di sistemare gli ultimi dettagli burocratici con lo Spezia, cui dovrà versare un milione di penale, e poi potrà immergersi a tempo pieno nella sua nuova avventura.

Non sono stati ancora rivelati i dettagli del contratto, ma si vocifera che la Fiorentina vi abbia incluso un bonus in caso di qualificazione alle coppe europee. Dalle parti della Fiesole c’è grande voglia di rinascere dopo annate trascorse ai margini della zona retrocessione. Ci si proverà con Italiano, un tecnico giovane che con lo Spezia, squadra composta per la maggior parte da esordienti, ha mostrato un calcio brillante.

Italiano alla Fiorentina: le prime mosse di mercato

Neanche il tempo di arrivare che già si parla dei prossimi movimenti di mercato, La Fiorentina è disposta ad ascoltare le richieste del tecnico, che pare orientato a portarsi dietro alcuni protagonisti della cavalcata salvezza con lo Spezia: tra questi Matteo Ricci, tra le rivelazioni dell’ultima Serie A, con due assist all’attivo e un rendimento costantemente sopra la media.

Occhio anche a Riccardo Saponara, talentuoso trequartista, già di proprietà della Fiorentina, che Italiano ha saputo rivitalizzare negli ultimi sei mesi trascorsi in prestito a La Spezia. L’era Italiano è già cominciata, ordunque. A Firenze si attendono una ventata d’aria nuova, che sappia garantire anche risultati.

Migliori Bookmakers AAMS