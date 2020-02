Ufficiale: Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse

E’ arrivata l’ufficialità: Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse. La gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League, si giocherà giovedì 27 febbraio a San Siro senza pubblico.

A stabilirlo è l’UEFA, in comune accordo con il club nerazzurro, attraverso un comunicato in cui spiega che la partita si disputerà a porte chiuse, nel rispetto delle disposizioni delle autorità sanitarie della Regione Lombardia e del Comune di Milano.

L’Inter, attraverso il proprio sito, ha comunicato le varie modalità per ottenere il rimborso dei biglietti del match. Per chi ha effettuato l’acquisto sul sito Inter.it, il rimborso è automatico. Per gli acquisti presso San Siro e Inter Store Milano, basterà restituire il tagliando nell’Inter Store Milano in Galleria Passerella 2. Per gli acquisti tramite Vivaticket, le modalità di rimborso saranno comunicate nei prossimi giorni.

