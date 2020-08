Ufficiale: Immobile rinnova con la Lazio fino al 2025

Una scelta di cuore e per la famiglia: Ciro Immobile ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio fino al 2025, legandosi di fatto a vita al club biancoceleste. L’attaccante campano, capocannoniere dell’ultima Serie A con 36 gol in 37 partite (che gli sono valsi la Scarpa d’Oro), era finito nel mirino di grandi squadre, Napoli su tutte, pronte a fargli la corte per convincerlo a cambiare maglia. Con la firma di oggi, Ciro spazza via qualsiasi dubbio sul proprio futuro e si appresta ad affrontare una nuova stagione con la Lazio, la prima in Champions League con il club biancoceleste.

Ciro Immobile, fonte: Lazio Twitter

A dare l’annuncio dell’avvenuto rinnovo di Immobile è stato Stefano De Martino, responsabile comunicazione della Lazio, che ha parlato ai microfoni di “Lazio Style”:

“Devo dare un annuncio importante in ottica calciomercato – ha detto De Martino – la notizia di questa mattina è che Ciro Immobile ha rinnovato con la Lazio fino al 2025: è una scelta professionale, di cuore, familiare. Vogliamo annunciarla subito perché è una notizia di poche ore fa. È una notizia importante perché Immobile era attenzionato da alcuni dei più importanti club, essendo detentore della Scarpa d’Oro. Questo passo conferma la volontà della Lazio di cementare quanto fatto la passata stagione, per poi andare ad intervenire e migliorare ulteriormente la rosa, fronte sul quale daremo aggiornamenti nei prossimi giorni”.

Con questa firma Immobile lega il suo nome a quello della Lazio fino a quando non avrà compiuto 35 anni. Una scelta importante, che conferma la volontà dell’attaccante biancoceleste di chiudere, molto probabilmente, la propria carriera sotto il “Cupolone”. La Lazio durante la stagione scorsa è riuscita a lottare per lo Scudetto, fino all’inspiegabile crollo del post lockdown. Ora la società dovrà dimostrarsi all’altezza delle proprie ambizioni e continuare ad investire anche per chi, come Immobile, ha dimostrato di cerdere fermamente nel progetto.

