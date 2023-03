Ufficiale: il Tottenham esonera Antonio Conte

Ufficiale: Il Tottenham solleva Antonio Conte dalla guida tecnica dopo la rescissione consensuale, al suo posto il vice Stellini.

Dopo le pesantissime dichiarazioni mosse dal tecnico Italiano qualche settimana fa contro la società e i suoi giocatori, era solo questione di tempo prima che Antonio Conte fosse sollevato dal suo incarico alla guida tecnica del club londinese. L’ufficialità è arrivata proprio in serata dove gli Spurs, attraverso un comunicato, hanno annunciato la risoluzione consensuale tra il tecnico e la società.

Quello di Antonio Conte al Tottenham ha sempre dato l’impressione di essere un matrimonio che non è mai sbocciato, nonostante il Tottenham questa stagione sia ancora attualmente in corsa per un piazzamento in Champions League, i malumori del tecnico Italiano sono iniziati ad emergere dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions contro il Milan. Ancora una vota dunque, Antonio Conte interrompe a stagione in corsa il suo progetto alla guida di una squadra inglese, non è di certo la prima volta per il tecnico, era già successo in precedenza con l’altra squadra di Londra, il Chelsea. Lì però lo scontro con il club andò ben oltre la rescissione consensuale, arrivando persino alle vie legali.

Adesso la guida della squadra passa in mano al suo vice, Stellini, che avrà l’incarico di gestire la situazione per le ulteriori 10 partite di campionato rimanenti, lo si può evincere dallo stesso comunicato del club “Possiamo annunciare che Antonio Conte non è più il nostro allenatore dopo un comune accordo, lo ringraziamo per la qualificazione raggiunta in Champions League e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Cristiano Stellini assumerà la guida tecnica della squadra e verrà affiancato da Ryan Mason. Ci restano ancora 10 partite di Premier League da affrontare e dobbiamo farlo per raggiungere un posto in Champions League, tutti insieme.”