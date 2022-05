Ufficiale: Il Napoli riscatta Anguissa

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio del riscatto di Zambo Anguissa. Il centrocampista, in prestito dal Fulham, è stato riscattato completamente. Il tweet del Napoli.

Terzo colpo in canna per il Napoli. Zambo Anguissa è ufficialmente un giocatore del Napoli. Il centrocampista camerunense era stato preso in prestito annuale lo scorso agosto dal Fulham. Il riscatto era fissato per una cifra attorno ai 15 milioni di euro ed il Napoli ha pagato l’intera cifra. Non sarebbe potuto essere andare diversamente.

L’ex Marsiglia e Villareal è stato protagonista assoluto della squadra di Luciano Spalletti. Le ottime prestazioni hanno portato Aurelio De Laurentiis a pagare assolutamente il riscatto del giocatore che continua ad essere una pedina fondamentale per il centrocampo azzurro. Dopo Khvicha Kvaratskhelia e Mathías Olivera, Anguissa completa lo scacchiere azzurro quando non è ancora cominciato il calciomercato.

L’annuncio ufficiale tramite il profilo Twitter del club:

La SSC Napoli ha riscattato dal Fulham FC e prestazioni sportive del calciatore Frank Anguissa a titolo definitivo.