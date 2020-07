Ufficiale: il Milan ha riscattato Kjaer

Sarà ancora rossonero il futuro del centrale danese classe ’89.

Dopo essere arrivato al Milan a gennaio e aver dimostrato grande affidabilità e continuità il difensore danese ha meritato il riscatto.

Simon Kjaer, infatti, è a titolo definitivo un giocatore del Milan, che ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.

Lasciando il Siviglia, che lo ha prestato la scorsa estate all’Atalanta, sarà legato ai rossoneri fino al 30 giugno 2022.

In questa stagione il centrale danese ha collezionato appena 6 presenze con la Dea e ben 13 con il Milan, saltando solo il match con la Spal. L’operazione ha certamente avuto il benestare del prossimo direttore sportivo del Milan Ralf Rangnick, ma lo stesso Gazidis ha deciso di fare uno strappo alla regola ingaggiando un giocatore non più giovanissimo come l’ex Roma e Palermo.

