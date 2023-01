Il Bayern Monaco dopo l’acquisto di Daley Blid sembra che stia per assestare anche il colpo Sommer, dopo l’infortunio rimediato da Manuel Neuer.

I bavaresi sembrano essere partiti in quarta in questa sessione di mercato invernale. Infatti, dopo la trattativa, il primo acquisto di gennaio del Bayer Monaco è quello di Daley Blind, che dopo la parentesi all’Ajax arriva a Monaco di Baviera per prendere probabilmente il posto di Lucas Hernandez, infortunatosi al legamento crociato durante il mondiale in Qatar, che lo costringerà stare lontano dal campo per un bel po’ di tempo. L’acquisto del difensore olandese sembra però essere solo uno degli obiettivi che il club bavarese sembra aver segnato sul proprio taccuino, infatti, nelle ultime ore sembra essere entrata nel vivo anche la trattativa per il portiere svizzero Sommer.

Se per Blind la trattativa sembra essere andata in porto in maniera molto spedita, dato il fatto che il calciatore fosse senza contratto, per il portiere svizzero attualmente in forza al Borussia Monchengladbach bisognerà trattare con il club che sembra chiedere una cifra intorno ai 5 milioni di euro per il portiere, il quale, se dovesse arrivare a vestire la maglia dei bavaresi, andrebbe a sopperire alla mancanza di Manuel Neuer. A poter far lievitare il prezzo del portiere svizzero potrebbe essere l’Inter, anch’essa fortemente interessata al giocatore, vista la scadenza di contratto a giugno di Samir Handanovic, il cui rinnovo sembra essere sempre più lontano.

Il Bayer Monaco sembra aver le idee ben chiare sul proprio mercato da condurre in questo mercato di gennaio: approfittare delle opportunità che il mercato offre per acquistare giocatori di esperienza che possano rilevarsi determinanti in questa seconda parte di stagione, staremo a vedere quali altri colpi i bavaresi assesteranno prima della chiusura di calciomercato.