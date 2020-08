Ufficiale: il Barcellona esonera Setien

Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, secondo la stampa spagnola, ha annunciato l’esonero di Quique Setien al termine di un incontro avuto con Abidal e Planes. All’ex Betis è stato già comunicato l’esonero e si attende solo il comunicato del club blaugrana.

Il pesante 8-2 subito in Champions League contro il Bayern Monaco ha fatto partire una vera e propria rivoluzione in casa Barcellona. Il club blaugrana è pronto ad un ricambio generazionale ed il primo ad andare via è Quique Setien, con l’allenatore che di fatto non è più il tecnico della squadra.

Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, secondo quanto riportato da Tiempo de Juego, ha annunciato ad Abidal e Planes in un incontro l’esonero dell’ex allenatore del Betis. Manca solo il comunicato del club blaugrana, ma la decisione è già stata presa.

Nel corso della stagione, Setien non ha mai convinto dirigenza e tifosi ed alla fine il Barcellona ha chiuso la propria stagione senza vincere neanche un titolo. Erano 12 anni che il Barcellona non restava a secco di successi ed il pesantissimo tonfo in Champions è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Setien si era seduto sulla panchina del Barça a Gennaio al posto dell’esonerato Valverde, ma le cose non sono mai cambiate. Alla fine, il Barcellona si è dimostrato un club troppo grande per Setien che, però, non è l’unico colpevole di questo anno disastroso per i blaugrana, pronti a cambiare parecchi giocatori.

In attesa del comunicato ufficiale, è già partita la caccia al nuovo allenatore e maggiori dettagli potrebbero emergere già nelle prossime ore. In pole per la panchina del Barcellona c’è Ronald Koeman, ct dell’Olanda che è stato avvistato in Catalogna nelle scorse ore, ma che prima dovrà liberarsi del suo contratto con la federazione olandese.

Le alternative a Koeman sono l’ex centrocampista del club Xavi, ora allenatore dell’Al Sadd, e Mauricio Pochettino. Difficile, però, che il tecnico argentino possa accettare essendo un grande tifoso dell’Espanyol ed avendo spesso affermato come non abbia alcuna intenzione di allenare il Barcellona.

