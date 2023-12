Ufficiale: Ibrahimovic torna al Milan come collaboratore di Cardinale

Ibrahimovic firma il terzo ritorno al Milan, questa volta però con un nuovo ruolo. Oltre ad affiancare la proprietà, avrà compiti in termini di promozione sportiva, mediatica e commerciale.

È arrivata l’intesa definitiva tra la proprietà rossonera e Zaltan Ibrahimovic, per il ritorno al Milan del campione svedese, questa volta sotto una veste differente rispetto a quella che nel 2020 lo aveva visto ritornare a Milano nuovamente come calciatore. A rendere noto l’accordo è stato lo stesso club attraverso un comunicato ufficiale pubblicato stamane, attraverso il quale la dirigenza rossonera ha reso noti i nuovi compiti che Ibra rivestirà in società. “Collaborerà con il team di investimento globale della società nel supportare il portafoglio di investimenti esistente di RedBird nei settori sport, media e intrattenimento. Aiuterà a reperire e valutare nuove opportunità di investimento per l’azienda e fornirà consulenza alle società del portafoglio RedBird su progetti commerciali, strategie di contenuti digitali e iniziative strategiche di costruzione del marchio per estendere la loro presenza su base globale”.

Non si tratterà, infatti, del semplice ruolo di dirigente messo lì solamente come simbolo del club, lo svedese ricoprirà un ruolo attivo, infatti, oltre ai ruoli attribuitigli in termini di gestione del portafoglio di investimenti nei settori di Sport, Media e Intrattenimento, sarà anche nominato nuovo Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan. Nomina che porterà nello specifico la leggenda svedese ad operare in stretto rapporto con il proprietario del Milan, Gerry Cardinale: “Ibra svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club”.

Insomma un ritorno importantissimo quello di Ibrahimovic che cercherà con la propria personalità di ampliare ulteriormente il brand rossonere e di fungere da figura cardine anche per la crescita dei giovani presenti nel vivaio rossonero.

Il commento di Ibra

Dopo i molti giorni di trattativa, lo stesso Ibra si è mostrato molto contento di poter intraprendere questa sua nuova carriera fuori dal campo e di poterlo fare proprio con il Milan: “Il mio amore per i rossoneri non avrà mai fine e l’opportunità di far parte del loro futuro in modo significativo è qualcosa che avrei solo potuto sognare. Sono grato a Gerry Cardinale per avermi messo a disposizione questa opportunità. Questa non è una decisione che prendo alla leggera. Ho pensato a lungo e intensamente ai primi passi della mia carriera post calcio giocato, e non potrei essere più entusiasta di iniziare questo viaggio come membro di RedBird e Milan. Per me e la mia famiglia, questo è davvero un ritorno a casa”