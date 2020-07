Ufficiale: Iachini rinnova con la Fiorentina

Beppe Iachini sarà ancora l’allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. L’annuncio èarrivato oggi attraverso i canali ufficiali el club il quale ha messo a tacere tutte le voci riguardo un possibile cambio di guida tecnica. Una grande soddisfazione per il tecnico marchigiano che aveva ereditato da Montella una squadra a pezzi dopo il KO casalingo contro la Roma, e che pian piano è riuscito a risalire la china portando i viola a ridosso della parte sinistra della classifica.

Nelle 20 gare di campionato alla guida della squadra gigliata mister Iachini ha ottenuto un bilancio di otto vittorie, sette pareggi e appena cinque sconfitte. Certo, non sono mancati alcuni attriti per dei risultati che ci si aspettava fossero diversi: ad esempio lo scialbo pareggio di Brescia che ha costretto la Fiorentina a rinunciare definitivamente al sogno di tornare in Europa. La squadra non ha ancora mostrato la maturità necessaria per compiere questo step ma Iachini, che della Fiorentina è stato bandiera anche da calciatore, è riuscito a dare forza e convinzione ad un ambiente che sembrava definitivamente a terra dopo un’altra stagione passata nei bassifondi della classifica. Un lavoro, quello del mister ex Empoli, che è stato elogiato anche dal presidente Rocco Commisso:

“Beppe Iachini è arrivato in un momento molto complicato per tutta la squadra ed è riuscito, nonostante le difficoltà di un’annata unica e incredibie sotto tutti i punti di vista, a dare compattezza all’ambiente e risalire la classifica. Proprio per questo ritengo che il mister si meriti l’opportunità della riconferma e di poter lavorare con la squadra sin all’inizio della stagione. In questi mesi ho apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue competenze e credo sia giusto riconoscere il buon lavoro che ha fatto insieme allo staff. La prossima stagione saremo tutti al suo fianco e io gli faccio il miglior in bocca al lupo per il prossimo campionato”.

Anche lo stesso Iachini ha espresso entusiasmo a seguito dell’annuncio volndo comunicare a tutta la società la propria gratitudine per avergli concesso l’opportunità di allenare una squadra che, parole sue, “Da sempre porto nel cuore”. Il mister si è poi rivolto ai suoi giocatori lanciando un appello a fare ancora meglio, per sè e i tifosi, nell’arco della prossima stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS